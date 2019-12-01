النجم التونسي يطالب بنسيان الفوز على الأهلي ويشكر الجماهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب لاعبو النجم الساحلي التونسي بنسيان الفوز الذي تحقق على حساب الأهلي المصري، في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتركيز على المباريات المقبلة التي تنتظر الفريق في المسابقة.

وقال المهاجم الجزائري كريم العريبي في هذا السياق في تصريحات لـ"العين الرياضية": "نجحنا في تحقيق فوز هام أمام ناد كبير، أشكر جميع زملائي على المجهودات الكبيرة التي بذلوها طوال المباراة".

وأضاف: "ينبغي علينا أن ننسى هذا الفوز ونركز على مباراتنا المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي التي سنكون مطالبين فيها بتحقيق الفوز".

وفي غمرة الفرحة الكبيرة التي عاشوها بعد الفوز أمام "نادي القرن"، لم يفوت لاعبو النجم الفرصة من أجل شكر جماهيرهم التي تحولت بأعداد كبيرة من مدينة سوسة لملعب رادس بالعاصمة تونس.

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وفي هذا الصدد، قال زياد بوغطاس مدافع النجم: "قدمنا مجهودات كبيرة من أجل إسعاد جماهيرنا وسنسعى لأن نكون عند حسن ظنهم في المباريات المقبلة أيضا".

يذكر أن الفريق الساحلي حقق فوزا ثمينا في ظهوره الأول في دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأفريقية بفضل هدف سجله لاعبه المخضرم ياسين الشيخاوي في بداية الشوط الثاني.

وكان الأهلي خسر خدمات مدافعه أيمن أشرف بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، بسبب طرده من قبل الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

