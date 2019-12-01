سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات وفروع البنوك في الفنادق، بينما اتجهت بعض البنوك لرفع سعر الدولار بنحو قرش إلى قرشين مقارنة بمستوى صباح الجمعة، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وهيمن سعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك المصرية، حيث تكرر على شاشات 9 بنوك.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 13 قرشا كاملا، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنحو 4 قروش أخرى.

أعلى سعر للدولار في مصر

ويباع الدولار بأعلى سعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

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وبسعر أقل قرشين في الشراء جاء سعر صرف الدولار عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي والبركة ومصر إيران وعودة كريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والمصري الخليجي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.

أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي وبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي وفي بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

وجاء سعر الدولار في أكبر بنك خاص في مصر، البنك التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، بعد أن رفع البنك سعر العملة الخضراء قرشين مقارنة بصباح الجمعة.

وتكرر السعر نفسه على شاشات بنكي بلوم مصر والعربي الأفريقي.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري سجل اليورو 17.65 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.57 جنيه للشراء مقابل 53.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.