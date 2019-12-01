سعر الدولار في السودان اليوم السبت 30 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، السبت، في السوق الموازية غير الرسمية (السوق السوداء) بالسودان حول 82 جنيها، في حين سجل متوسط السعر على شاشة البنك المركزي السوداني 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.



وبحسب وسائل إعلام سودانية، يدور سعر العملة الخضراء في السوق السوداء حول مستوى 82 جنيها أو أقل أو أكثر بنحو جنيه، وفقا لتفاوت العرض والطلب.

ويتفاءل المتعاملون في أسواق العملة غير الرسمية بتأثير إيجابي لقرار الحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي، حيث وجهت ضربة "قاضية" للإخوان باعتماد قانون يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أملاكه وتفكيك جميع الواجهات المهنية والنقابية التابعة له.

وعلى مدار أيام الشهر الحالي، سجلت العملة الخضراء في السودان سعراً شبه ثابت في السوق السوداء عند مستويات تتراوح من 80 إلى 81.5 جنيه، وهي أسعار مرتفعة للغاية مقارنة بالأسعار الرسمية.

وقبل أسبوعين، أعلنت الحكومة السودانية تلقي منح وقروض بالعملة الصعبة من عدة جهات دولية وصلت إلى نحو 340 مليون دولار، لكن الخبر لم يؤثر في تعاملات السوق السوداء، إذ يبدو أن ضآلة المبالغ المعلن عنها في مواجهة الاحتياجات الضخمة "الفورية" للسودان والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار لم تؤثر على تعاملات السوق.

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ويرزح السودان تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو في بنك أم درمان 49.78 جنيه للبيع و49.53 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج سجل اليورو 50.32 جنيه للبيع و50.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان 58.67 جنيه سوداني للبيع، و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 56.75 جنيه للبيع و57.03 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 90.80 جنيها والإسترليني 104.9 جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية

واستقرت العملات العربية في معظم البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء في بنكي الخليج وأم درمان.

وفي تغيير نادر سجل الدولار في البنك السعودي السوداني 12.05 جنيه للشراء و11.99 جنيه للشراء.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 21.82 جنيه، والدرهم الإماراتي 22.42 جنيه والدينار 250.7 جنيه.