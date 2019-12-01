ماغي بوغصن عن سبب رفضها العمل مع ميل غيبسون: أخافُ التأثير على نجوميته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، تفاصيل من مسلسلها الرمضاني المقبل، موضحةً أنه سيكون من النوع التراجيدي وليس الرومانسي وأشارت إلى أن المسلسل لا يزال في مرحلة الكتابة.

وأكّدت ماغي بوغصن، في تصريحات تلفزيونية لها أنها معجبة للغاية بشخصيتها، رافضةً الكشف عن تفاصيل جديدة، لكنها خطوة جديدة في حياتها، وأوضحت أن شخصية البطل أمامها بدأت تتكشّف وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأكّدت ماغي بوغصن، أنها عُرض عليها المشاركة في فيلم النجم العالمي ميل غيبسون، الذي يتعاون معه زوجها المنتج جمال سنّان، من خلال شركته، إلا أنها رفضت رغم أنها غابت طوال الفترة الماضية عن السينما.

وبرّرت "بوغصن" رفضها مشاركة ميل جيبسون في فيلمه "Leo from Toledo" بطريقة كوميدية فقالت: "أخاف أؤثر على نجوميته"، مردفةً: "بحبه كتير وكان لنا أكثر من لقاء ولديه تواضع مخيف وبقول لجمال وكل الكرو بالتوفيق وكأني في هذا الفيلم لإن جمال موجود فيه".

وعن الأزمة اللبنانية قالت: "أقل واجب عليّ إني أنزل على الأرض وحتى ما كنت بوضع صحي يسمحلي بس ما قدرت وأنا من الناس اللي بيحبوا يعبروا عن رأيهم".

وأكّدت ماغي قائلةً إنها لا يراودها هاجس الهجرة من لبنان برفقة عائلتها مبينةً: "ما عندي هالهاجس ولا يمكن أسافر كل اللي يعرفني بيعرف إني سياحة ما بحب أسافر بصير قول لجمال بنروح أي أوتيل على الجبل أو قريب من بيتي وإذا جلست يومين ببكي في الثالث وأعود لمنزلي".

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وكان قد كشف المنتج اللبناني جمال سنّان، مالك شركة "إيغل فيلمز" عن مفاجأة عالمية من خلال اتفاقه مع المخرج الأمريكي ميل غيبسون، على المشاركة في فيلم "Leo from Toledo".

ونشر جمال سنّان صورةً جمعته بالأمريكي ميل غيبسون، وقال إن شركته "إيغل فيلمز" ستتولّى توزيع فيلم جديد له في الشرق الأوسط بشكل حصري إضافةً إلى المشاركة في الإنتاج.

وقال المنتج اللبناني في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقًا على الصورة: "في لوس أنجلوس مع النجم العالمي ميل غيبسون واتفاق على فيلم Leo from Toledo الذي ستشارك Eagle Films في إنتاجه وتوزيعه حصرًا في الشرق الأوسط".

بينما وجّهت الفنانة ماغي بوغصن رسالةً لزوجها جمال سنان، بعد تعاونه مع النجم العالمي ميل جيبسون، حيث نشرت صورةً تجمعها بزوجها، وعلّقت: "بشوف حالي فيك، بكل خطوة بتعملها، رؤيتك مختلفة ودايمًا شايف لقدام وبترفع المستوى"، وأضافت: "إيغل فيلمز تشارك في إنتاج وتتولى توزيع فيلم النجم العالمي ميل جيبسون الجديد".