هل قصدتْ أصالة نصري أحلام وطارق العريان بهذه الرسائل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ علاقة الكرّ والفرّ بين الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة أحلام لا تزال تشهد الكثير من الأحداث، فبعدما صرّحت الاخيرة قبل إسبوعٍ بأنَّ العلاقة بينهما انتهت، ردّت أصالة مساء الجمعة وخلال حفلها برسالةٍ فسّرها البعض على أنها موجّهةٌ لأحلام بالتحديد.

وفي التفاصيل ظهرت أصالة نصري في مقطع فيديو وهي تغني في حفلها في موسم الرياض، وخلال ذلك طلب منها الجمهور أن تدعو الفنان صابر الرباعي ليغني معها "ع اللي جرى"، فقالت بالانجليزية "I know this" أو "أعلم هذا".

هذا الرد فسّره الكثيرون على أنه سخرية مبطّنة من أحلام التي صرّحت قبل أسبوع تقريبًا في حديثٍ صحفي عندما سُئلت عن علاقتها بأصالة قائلةً: "علاقتي بأصالة انتهت، ولا أريد أحداً أن يتدخّل ويصلح بيننا"، مستخدمةً عبارة "c'est tout" الفرنسية، وتقصد أنَّ "هذا كل شيء"، خصوصًا وأنَّ العبارتين متشابهتين بعض الشيء في المعنى.

كما فسّر البعض ردّ أصالة على أنها هي الأخرى لا ترغب بالمصالحة معها.

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ويبدو أنَّ هذه العبارة التي فسّرها عددٌ من المتابعين على أنها رسالة مبطّنة، لم تكن الوحيدة في الحفل، إذ بدأت أصالة حفلها بأغنية "كان يهمني" وهو ما اعتبره البعض أيضًا على أنها رسالة مبطّنة لزوجها طارق العريان خصوصًا وأنها بدأت بها حفلاً ضخمًا كهذا واختارتها دونًا عن كل أغانيها على الرغم من أنها ليست من أحدث أغنياتها وتعود إلى 3 سنواتٍ مضت.

وكانت أصالة أحيت حفلًا ضمن فاعليات "موسم الرياض" المُقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد، إلى جانب الفنان صابر الرباعي، حيثُ استهلّ الرباعي الحفل، ومن ثم اعتلت أصالة المسرح، ففاجأت الجمهور عندما طلبت من صابر الانضمام إليها لغناء دويتو أغنية "ع اللي جرى" الذي سبق أن قدّماه سويًا عام 2001.

وعلى صعيدٍ آخر، حقّقت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري "جابوا سيرته"، من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك" 22 مليونًا 946 ألفًا، مقتربةً من 23 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، الذي يضم 10 أغانٍ عبر يوتيوب، وكانت طرحت 3 أغانٍ بشكل منفرد من ألبومها وهنَّ "نكتة بايخة"، و "مبقاش سر"، و"حاجة متخصكش".