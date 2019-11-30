شكرا لقرائتكم في ذكرى رحيله.. ابنة عامر منيب تفاجئ محبيه بأغنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 8 سنوات مرت على رحيل المطرب المصري عامر منيب، الذي توفي بعد صراع مع المرض في صدمة كبيرة لمحبيه وأطفاله الذين فقدوه في سن مبكرة.

إلا أن الذكرى الثامنة لرحيل منيب حملت معها مفاجأة سارة للجميع، حيث قررت ابنته مريم أن تقدم إلى والدها الراحل ومحبيه هدية لم يتوقعها أحد.

وأعادت مريم تقديم أغنية "عامل إيه في حياتك" التي قدمها والدها الراحل، بطريقة الثنائي الغنائي، بعدما أضاف إليها الشاعر الغنائي تامر حسين كلمات جديدة كي تظهر مريم في الأغنية وكأنها تُطمئن والدها على أحوالها.

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وكشف حسين أن الفكرة ظهرت لدى مريم عامر منيب قبل يومين فقط من حلول ذكراه، وتحمس هو للأمر بشدة حتى تكون الأغنية هدية بسيطة لصديقه الراحل ومحبيه.

ووجه الثنائي مريم وحسين الشكر إلى عمرو مصطفى صاحب الألحان، وأحمد عادل موزع الأغنية.

وقال الشاعر الغنائي المصري حسين إن مريم تجيد الغناء باللغة الإنجليزية وقررت أن تقدم هذه الأغنية لإحياء ذكرى والدها وليس من أجل الانتشار.

ورغم رحيل عامر منيب وابنته ما تزال في سن صغيرة إلا أن مريم أكدت دوما أن والدها هو الرجل الأول في حياتها، وأنها لم تستوعب أبدا فكرة رحيله.