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عبد الرحمن أبو زهرة يستقبل عزاء زوجته فى مسجد الرحمن الرحيم الثلاثاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة المعزين فى وفاة زوجته سلوى الرافعى يوم الثلاثاء المقبل، فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم قاعة الروضة بعد صلاة المغرب.

 

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وكان أبو زهرة قد شيع جثمان زوجته سلوى الرافعى من مسجد "النور" بالعباسية، أمس الجمعة، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.

 

يذكر أن الراحلة توفيت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، وطالب الفنان مفيد عاشور بالدعاء للراحلة إذ إنه زوج ابنتها، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

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