شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يعد طلاب جامعة القاهرة بإحياء حفل خصيصا لهم لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان حمادة هلال حفلا غنائيا ضخما مؤخراً داخل حرم جامعة القاهرة وسط حضور 5000 طالب وطالبة، وذلك داخل قاعة القبة بالحرم الجامعي.

حماده قدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل بالإضافة لعدد من الأغنيات السنجل التي طرحها مؤخرا مثل "اشرب شاي"، و"الناس الحلوة"، وغيرها من أهم أغانيه.

بعد انتهاء الحفل فوجئ حمادة هلال بوجود الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره خارج القاعة بمحيط الجامعة، ولم يسعفهم الحظ لدخول القاعة، حيث إنها مخصصة لاستقبال خمسة آلاف فقط، وهو ما دفع حمادة لوعدهم بتقديم حفل غنائى آخر قريبا لطلاب جامعة القاهرة، يتمكنوا فيه من التواجد والاستمتاع بالحفل.





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