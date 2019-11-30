شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مروى اللبنانية فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حاليا فريق عمل مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" عرضها على مسرح رومانس بوسط البلد، الذى يشارك فى بطولتها كل من الفنانة اللبنانية مروى وعلاء مرسى وأحمد سلامة وننشر عدد من الصور أثناء تقديم مروى مشاهد رقص ضمن أحداث العرض.

وتجسد مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التى تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة، وهى فى نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظا على كرامتها وكبريائها.

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المسرحية تأليف أيمن العوضى وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسى وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد والماسة منى السعيد سمسم شهاب وجمال عبدالحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح.





تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليا منها حروب الجيل الرابع التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتشكيك فى مؤسساتها الوطنية الكبرى، وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهى الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.