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شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى بـ تيشيرت الزمالك.. تحفيل نجم الكوميديا على صورته طفلا لا ينتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد هنيدى سلسلة السخرية والتحفيل على نفسه مع جمهوره، من خلال صورته طفلا وهو يحمل فى يديه علبة سجائر، آخرها نشر نفس الصورة بـ"تيشيرت الزمالك" بعد خسارته اليوم من مازيمبى فى البطولة الأفريقية، رغم أنه معروف بتشجيعه لنادى ميت عقبة.
هنيدى
ولم تكن تلك الصورة هى الأولى التى شاركها الفنان مع جمهوره من أجل السخرية على نفسه، إذ أزال الستار عن إطلالته فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، والتى تمثلت فى تصغير ملامحه وجهه وجسده كالأطفال عن طريق الفوتوشوب، مع إضافة لمسة بدلته "الصفراء" الشهيرة التى ارتداها فى فيلمه صعيدى فى الجامعة الأمريكية.
وسرعان ما حصدت الصورة التى نشرها هنيدى عبر حسابه على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات من قبل جمهوره الذى بادله السخرية والتعليقات المضحكة.
وبدأ هنيدى تريند السخرية على نفسة بصورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملاً علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلاً: "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللى فى إيدى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".
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