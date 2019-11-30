فيديو.. أصالة وصابر الرباعى يغنيان "ع اللى جرا" بموسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا أمس كل من الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعى حفلا رائعا بـ موسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، فى منطقة البوليفارد، حيث بدأ الحفل صابر الرباعى ثم اعتلت أصالة المسرح والتى فاجأت الجمهور عندما طلبت من صابر الانضمام لها لغناء دويتو أغنية "ع اللى جرا" الذى سبق أن قدماه سويا عام 2001

وقدم النجمان مجموعة من أهم أغانيهما خلال الحفل، وبدأ صابر الرباعى بأغنية "يا أغلى" تلاها مجموعة من أغانيه المميزة منها ببساطة، يا عسل، أجمل نساء الدنيا، عز الحبايب، اتحدى العالم، برشا برشا وغيرها كما قدم أغنية "غشاش" لأول مرة لايف من ألبومه الجديد.

وأبهرت أصالة الجمهور بأداء مميز فقد بدأت الحفل بأغنية "كان يهمنى" تلتها أغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلى نفسى، شف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبى، ذاك الغبى.

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