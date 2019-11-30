شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة وصابر الرباعى يغنيان "ع اللى جرا" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
وأبهرت أصالة الجمهور بأداء مميز فقد بدأت الحفل بأغنية "كان يهمنى" تلتها أغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلى نفسى، شف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبى، ذاك الغبى.
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