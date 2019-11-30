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مايا دياب تستعد لتقدم أغانى "لوكدندة الأوباش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب لتقديم عدد من الأغانى فى مسرحية "لوكاندة الأوباش"، للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من 4 إلى 7 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية .

 

ويشارك فى بطولة العمل كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

 

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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