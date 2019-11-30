صورة| هنيدي يسخر من خسارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
سخر الفنان محمد هنيدي، المعروف بانتمائه للقلعة البيضاء، من خسارة نادي الزمالك، في مباراة اليوم مع فريق مازيمبي، في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ونشر هنيدي، عبر حسابه على "إنستجرام" صورته وهو صغير ويحمل علبة سجائر، والتي نشرها قبل أيام، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي له، لكن هذه المرة وهو مرتديا "تي شيرت" الزمالك.
وكان الزمالك قد خسر أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة عصر اليوم السبت، في الجولة الأولى، من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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