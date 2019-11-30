محمد رياض ينفي لـ"الخليج 365" اعتذاره عن مسلسل "رحيل زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفى الفنان محمد رياض صحة ما يتداول عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في مسلسل "رحيل زهرة".

وأضاف رياض في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يستعد لبدء تصوير العمل بعد يومين في فيلا بدهشور.

وأشار إلى أنه يجسد شخصية "حمدان" عمدة في الصعيد، مؤكدا أنه مختلف عن أدوار العمدة، التي قُدمت في الدراما المصرية.

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وأوضح أنه في بدء الأمر اعتذر عن المسلسل، لكن حدث اتفاق بينه وبين صناع العمل، ووقع العقود بالفعل، لافتا إلى أن المسلسل 45 حلقة، ويعرض في يناير المقبل.

"رحيل زهرة" يتناول قضية من قضايا الصعيد المهمة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي.

المسلسل بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد رياض، ومنة فضالي، وبهاء ثروت، ومحمد الشقنقيري، ومدحت "تيخا" ومن إخراج حسني صالح.

يذكر أنه عند الإعلان عن المسلسل لأول مرة كان اسمه (بنت القبائل)، لكن تغير اسمه إلى "رحيل زهرة- جوارح الغربان"، والمسلسل من إنتاج استوديوهات الجابري والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.