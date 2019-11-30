فيديو| أصالة تبكي على المسرح بعد غنائها "ذاك الغبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحييت الفنانة أصالة حفلا غنائيا، أمس الجمعة، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.
وقدمت أصالة نصري العديد من أغانيها الشهيرة والتي كان من ضمنها أغنية "ذاك الغبي" باللهجة الخليجية.
وخلال غنائها أغنية "ذاك الغبي" لم تتمالك أصالة دموعها وبكت على المسرح أمام الجماهير.
وبدأت الفنانة أصالة الحفل بأغنية "كان يهمني"، ثم غنت "كبير الشوق"، التي تفاعلت معها الجمهور السعودي بشكل كبير.
وانطلق موسم الرياض يوم 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
يذكر أن طرحت أصالة، مؤخرًا آخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان" فى قربك"، وضم الألبوم "10 أغانٍ.
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