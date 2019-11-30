الثلاثاء.. عبدالرحمن أبو زهرة يستقبل العزاء في زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، على موقع "فيسبوك"، عن موعد ومكان عزاء زوجته الكاتبة سلوى الرافعي، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة.

ونشر المسؤول عن الصفحة صورة الراحلة، معلقًا "انتقلت إلى رحمة الله الكاتبة والأديبة الأستاذة سلوى الرافعي زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة ووالدة السيدة سحر أبو زهرة زوجة الفنان مفيد عاشور، ود.مي أبو زهرة والأستاذ أحمد أبو زهرة، ويقام العزاء يوم الثلاثاء الموافق ٢ ديسمبر بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم (العربي) بشارع صلاح سالم".

وأعادت سحر أبو زهرة نشر ما كُتب عبر حسابها على نفس الموقع.

جدير بالذكر أن الفنان مفيد عاشور، كان أعلن خبر رحيل والدة زوجته، وكتب "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي.. (زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

