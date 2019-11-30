"بيمثلوا"..صلاح عبدالله يعلق على هزيمة الزمالك من مازيمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علّق الفنان صلاح عبدالله، على هزيمة نادي الزمالك، اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون مقابل أمام مازيمبي الكونغولي بافتتاح مشوار الفريق بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وكتب صلاح، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "لَعِّيبة الزمالك بيمثلوا إنهم زمالكاوية"، وتابع "أي تعليق غير محترم بلوك بجد".
بهذه النتيجة تصدر مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولى بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط.
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