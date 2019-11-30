مدحت العدل عن هزيمة الزمالك من مازيمبي: "لا روح ولا مدرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق المؤلف والسيناريست الكبير مدحت العدل، على هزيمة نادي الزمالك، اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون مقابل أمام مازيمبي الكونغولي بافتتاح مشوار الفريق بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب العدل، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "لا روح ولا خطة ولا شكل ولا مدرب فاهم أي حاجة.. هل يستمر العند على حساب سمعة الزمالك؟، اللي بيحصل عيب من كل الأطراف إدارة ولاعبين ناهيك عن المدرب اللي جي ياكل عيش ويسمع الكلام".

بهذه النتيجة تصدر مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولى بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط.