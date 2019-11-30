صور|حمادة هلال يعد طلاب جامعة القاهرة بمقابلتهم في حفل جديد قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان حمادة هلال، عن استعداده لإحياء حفل غنائي بجامعة القاهرة بالساحة الكبيرة، وذلك خلال الأيام المقبلة.
ونشر هلال، صورًا من حفله الأخير بجامعة القاهرة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "بشكر وزارة الشباب والرياضة على حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة، وكنت سعيد إني كنت موجود في الحفلة دي، والتكريم".
وأضاف: "بعتذر لكل الطلبة اللي كانوا بره المسرح، وكانوا أكتر من 150 ألف طالب، أنا بعتذر لهم لإن كان صعب إنهم يحضروا الحفلة، لأن المكان لا يسع أكتر من 5 آلاف طالب، وبوعدكم قريباً إن شاء الله هعمل حفلة في الساحة الكبيرة بالجامعة من تنظيم شركة تالنت وليد منصور".
وكان حمادة هلال، أحيا أول أمس الخميس، الحفل الختامي لمهرجان إبداع مراكز الشباب في عامه الثاني والذي أقيم بجامعة القاهرة.
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