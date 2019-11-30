مخرجة "بين الجنة والأرض": السينما شاهدة على لا إنسانية إسرائيل تجاه الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم، وذلك في حفل ختام الدورة 41 التي أقيمت مساء أمس الجمعة في دار الأوبرا المصرية.

وقالت نجوى إن الفيلم مستوحى من قصص حقيقية، بينها حادث الاغتيال الذي وقع لكاتب في بيروت عام 1974، كذلك قصة الأطفال الذين اختطفهم الاحتلال الإسرائيلي من أسرهم اليهود العرب، لتربيتهم وفقًا لمعايير غير عربية، مضيفة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "في الوطن العربي كان فيه كتير من اليهود في مصر واليمن والعراق، فكنا حريصين على إظهار أن الإسرائيليين يفقدون إنسانيتهم في التعامل مع الجميع، فلا فرق لديهم بين عربي مسلم أو مسيحي أو حتى يهودي فهم ضد العروبة".

وعن استخدامها لتقنية الأبيض والأسود في مشهد زيارة سلمى لـ"تمير"، واختيار أن تكون اللحظات الأولى فيه بلا صوت، أوضحت "لأن تمير اختار أن يعزل نفسه عن العالم الذي خارج بيته، هو يراقب محيطه بكاميرا بلا صوت ولا ألوان، على عكس الوضع قديما كان المسلم والمسيحي واليهودي الجميع بجوار بعضهم البعض في نفس الحي".

نجوى صوّرت الفيلم في عدة أماكن بفلسطين، منها "أريحا، حيفا، اقرت ويافا"، وغيرها من مناطق فلسطين التاريخية.

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أكدت أن السينما نجحت بنسبة 100% في نقل صورة حقيقية عن الفلسطينيين وتغيير الصورة النمطية الموجودة بالغرب، وكانت شاهدة على فقدان إسرائيل لإنسانيتها تجاه الفلسطيني "مهم نوري ده، هم يعاملوننا بدون إنسانية".

في رحلة البطلين للحصول على الطلاق، والتي تخللها رحلة البحث عن سر يخص البطل، قابلا شاب اعتقد الجمهور أن ورائه سرًا سيقلب الرحلة وأنه سيشكل خطرًا عليهما، وهو ما لا يحدث وعن هذا تقول نجوى "ظهور الشاب الصوفي، كان حلو جدا ومريح للأعصاب، ولا أحب استخدام أمور بغرض الإثارة وبث الخوف في نفوس المشاهدين دون مبرر".

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا.