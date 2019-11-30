بالفيديو.. محمد عبده عن احتفالية الهلال: تركي آل الشيخ أفكاره دائما رائدة وينتحر من أجل الوطن

أشاد المطرب الكبير محمد عبده بالاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه، برئاسة تركي آل الشيخ، بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

وقال «عبده»، في تصريحات تلفزيونية: «أبوناصر دائما أفكاره رائدة، ووطنية جدًا، بيحب الوطن لدرجة أنه مستعد للانتحار من أجل الوطن».

وأضاف: «هذه المناسبة وطنية رياضية بامتياز، جميلة جدا، الهلال فيه الأمل للوطن إنه ينجز لنا بطولات، وبالنسبة لي اللاعب الأفضل في الفريق هو روح الفريق».

وأقامت هيئة الترفيه ، برئاسة تركي آل الشيخ، حفلاً ضخما بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حيث أقيم الاحتفال في منطقة البوليفارد، التي تحتضن فعاليات موسم الرياض.

حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ومسؤولي نادي الهلال، وكذلك نجوم الفن، وأبرز نجوم الهلال على مر تاريخه.