شاهد: الفنانة المغربية عزيزة جلال تظهر مع أحلام في حفل زواج.. والأخيرة تعلق

أظهر فيديو شاركته الفنانة الإماراتية أحلام مع محبيها على صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، وجود الفنانة عزيزة جلال معها في حفل زواج .
وكانت “جلال” قد عادت من الاعتزال بعد 35 عاماً من الغياب، وظهرت أحلام وهي تشيد بصوت “جلال” الذي كما وصفته ما زال جميلاً رغم انقطاعها عن الغناء لفترة طويلة.
وأضافت أحلام :”أنا شفت اليوم الأستاذة العزيزة عزيزة جلال وكنت مستمتعة وأنا مستمعة لصوتك وهي من الناس اللي أعشقهم ما زالت متألقة وجميلة وصوتها ذهب”.
وأوضحت أن المغنية المغربية عزيزة جلال عادت إلى الأضواء بعد 35 عاماً على إعلانها اعتزال الفن إثر زواجها من رجل أعمال سعودي وتفرّغها لعائلتها.
وكانت الإطلالة التلفزيونية الأولى للفنانة البالغة 60 عاماً ضمن برنامج اللقاء من الصفر الذي عرضته شبكة mbc وقدّمه الإعلامي مفيد النويصر يومياً خلال شهر رمضان .
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