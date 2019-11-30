دوللي شاهين تعلق على طرح صورتها بغلاف كتاب دون علمها بأسلوبها الخاص

أعربت الفنانة دوللي شاهين عن انزعاجها لاستخدام صورتها، على إحدى الكتب دون علمها، حيث نشرت صورة الكتاب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وانتقدت دوللي استخدم صورها على غلاف الكتاب دون علمها قائلة: لما حد يستعمل صورتي غلاف لكتابه

ويقلك ما كنتش عارف أن دي إنت.. آه أنا كمان ما اعرفتنيش وأكيد جوجل نوتي مسجلها بإسم واحدة تانية.. عمومًا ألف مبروك.

يشار إلى أن الفنانة دوللي شاهين طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان الحاجة دعيالك، وهي من كلمات شفيق كارم، وألحان تومى، وتوزيع أشرف البرنس، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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يذكر أن الفنانة دوللي شاهين طرحت سابقًا ألبوم بعنوان سندريلا، ويحتوي الألبوم على8 أغاني، وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، ومن أبرز أغاني الألبوم: بنت شرقية، دوللي، حلوة عربية، لو ع الفراق، نظراته.