عمرو القاضي وفرح يوسف ضمن مفاجآت "صندوق الدنيا"

انضم الفنان عمرو القاضي، والفنانة فرح يوسف، لمفاجآت فيلم "صندوق الدنيا" وبدأوا تصوير مشاهدهم منذ يومين بأماكن مختلفة بمنطقة وسط البلد، وأكدوا أن العمل مختلف وهناك العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.
حرص المخرج عماد البهات، منذ بدء تصوير الفيلم على اختيار امامن التصويربعده اماكن متفرقه بوسط البلد ورفض فكرة البلاتوه او التصوير في استديو ليضمن مصداقية القصة ولكي يشعر المشاهد انه يعيش مع الفيلم في أجواء حية.
ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص الاجتماعيه ويضمعدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع مواقف الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال، علاء مرسي، فرح يوسف ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "Kemet Film Production".
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