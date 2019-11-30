عمرو القاضي وفرح يوسف ضمن مفاجآت "صندوق الدنيا"

انضم الفنان عمرو القاضي، والفنانة فرح يوسف، لمفاجآت فيلم "صندوق الدنيا" وبدأوا تصوير مشاهدهم منذ يومين بأماكن مختلفة بمنطقة وسط البلد، وأكدوا أن العمل مختلف وهناك العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

حرص المخرج عماد البهات، منذ بدء تصوير الفيلم على اختيار امامن التصوير

بعده اماكن متفرقه بوسط البلد ورفض فكرة البلاتوه او التصوير في استديو ليضمن مصداقية القصة ولكي يشعر المشاهد انه يعيش مع الفيلم في أجواء حية.

ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص الاجتماعيه ويضم