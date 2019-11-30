أول سوشيال ميديا لأغاني المهرجانات يفوز بدرع اليوتيوب الذهبى

حصل طارق أسامة الشهير بـ"زيزو Rcc" والملقب بأول سوشيال ميديا لأغانى المهرجانات فى مصر، وصديقة مجدى عادل الشهير بـ"ميجا" على جائزة درع يوتيوب الذهبي المقدمة من موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". جائزة درع يوتيوب الذهبي المقدمة من موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". ويعد "زيزو" واحدا من أنجح وأقدم أشهر السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج والتسويق الرقمى فى مصر والوطن العربي. وأقدم أشهر السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج والتسويق الرقمى فى مصر والوطن العربي. Advertisements ويعتبر"زيزوRcc"هو الشخصية رقم" ٢٣" على مستوى مصر يحصل على جائزة درع يوتيوب الذهبي حسب التصنيف.

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