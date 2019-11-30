تراند اليوم : الستات غيرانة من شيرين عبد الوهاب علشان متجوزة .. فيديو

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل من جديد بتصريحاتها في حفلتها- أمس الجمعة بالمملكة العربية السعودية- ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت شيرين في الحفل: «أنا مش عارفة الستات بيزعلوا ليه لما قلت أنهم المفروض يسمعوا كلام الرجالة .. الرجالة دول سكر وعسل .. واضح أن اللى بيكرههم دول شوية عوانس».

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجين أحدهما معارض لشيرين بعنوان #اخرسي_ياشيرين، والآخر ساندها باشتاج #تكلمي_ياشيرين، للحد من الهجوم عليها بعد تصريحاتها.

وهاجم رواد تويتر شيرين على الهاشتاج الأول قائلين: “هذي أخرتها في بلدنا وتقولين عنا عواانس”، و”شيرين نعرف إن صوتك زين بس لا تستغلي حبنا لصوتك لو سمحتي لما ترمي كلام في الهوى فكري فيه يا حببتي”، و”عزيزتي شيرين (العانس) انثى عن الف رجل هي التي امتنعت عن الاستعباد والتزاوج وكرست حياتها في العلم والعمل والاعتماد على النفس”.

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بينما دعم عدد من الجمهور الهاشتاج الثاني قائلين: “شيرين ماقالت شيء غلط وانا برر عن كلامها اولاً الرجل والمرأة يكملون بعض الى صاير الحين”، و”العانس معناها البنت اللي تعدت عمر الزواج وهي ماتزوجت مافيها اي سبهه فنانه عظيمة”، و”تكلمت والا اسكتت بكيفها … لكن ذي لا تسكت مستعد أسمعها تغني لساعات متواصلة”.

وكانت شيرين قد أثارت أزمة جديدة في منتصف نوفمبر الجاري خلال إحيائها حفل غنائي في الرياض حيث قالت: “طالما منقدرش نستغنى عن الرجالة في حياتنا يبقى نسمع كلامهم أحسن”.

تعد هذه الحفلة الرابعة لشيرين في السعودية، وكانت قد أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، وحفلة الأمس هي الثانية لشيرين في السعودية في أقل من شهر واحد، في ظاهرة هي الأولى من نوعها فنيا.