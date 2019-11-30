شيرين عبدالوهاب تثير الجدل في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تتوقف المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عن تعليقاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل، وكانت آخر تلك التصريحات، الجمعة، فى حفلها المقام على مسرح الفنان الراحل أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض.
وقالت شيرين في أثناء الحفل: "عاوزة أقول للستات اللي زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللي زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".
وأضافت: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللي أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".
وكانت شيرين عبدالوهاب قالت في تصريحات سابقة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه؟.. ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم؟ خلاص رفعنا الراية البيضاء"، وهي التصريحات التي أغضبت عددا كبيرا من السيدات اللاتي طالبنها بالاعتذار.
يذكر أن شيرين قررت العودة للسينما بعد غياب 16 عاما بفيلم استعراضي غنائي من تأليف أمير طعيمة وإنتاج وليد منصور.
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