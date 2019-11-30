شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيلى جينر تظهر خلال استحمامها.. فماذا كانت تريد كشفه لمحبيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نشر نجوم العالمى مقاطع فيديو قصيرة خلال الاستحمام أصبحت موضة فبعد النجمة العالمية بيلا ثورن تالتى نشرت الفيديو خلال الأسبوع الماضى ، فاجأت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر محبيها ومعجبيها على " إنستجرام " بنشرها فيديو خلال الاستحمام بحجة أنها تظهر لعشاقها ومحبيها لمحة عن شعرها الطبيعى بدون استخدام الأكستنشن أو " الشعر المستعار ".

حيث علق الكثيرين أن النجمة البالغة من العمر 22 عام قررت لفت الانظار نحوها بنشرها مقطع الفيديو مباشرة من الحمام لتكشف عن طول شعرها الطبيعى.

واعترفت كيلى جينر انها لم تظهر بشعرها الحقيقى منذ فترة طويلة بل كانت تعتمد عيل الشعر المستعار.

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يذكر أن كيلى جينر باعت مؤخرا حصة الأغلبية فى " Kylie Cosmetics " مقابل 600 مليون دولار وهو الخبر الذى اثار الكثير من الجدل.