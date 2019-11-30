شاهد.. فنان العرب يحقق أمنية "الأميرة مسك" بفيديو على سناب شات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ"فنان العرب " الفنان محمد عبده مع طفلة عبر تطبيق "سناب شات " ويوضح الفيديو أن الفنان محمد عبده حقق أمنية الطفلة التى تدعى الأميرة مسك، و تصوير فيديو معها باستخدام تطبيق "سناب تشات". وقامت الفتاة باستخدام خاصية "الفلتر" خلال تصوير الفيديو. Advertisements حيث التقى الفنان الطفلة على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وقالت الفتاة أنها"تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، وأشاد الفنان محمد عبده بأسلوبها في التقديم، وسألها عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك". وجاء رد محمد عبده: "الله.. فعلا أنت مسك وأحلى من المسك".

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