شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يخطف أحمد الفيشاوي فى " أشباح أوروبا ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبي والتى جمعت بينه وبين الفنان باسم سمرة، وتضمنت المشاهد بتخطيط الأخير لخطف أحمد الفيشاوي حتى قام بتنفيذ عملية خطفه وتهديده خلال الأحداث، خاصة أن باسم سمرة يجسد شخصية الرجل الأول والذراع الأيمن لعصابة من المافيا يرأسها الفنان عباس أبو الحسن.

وتدورأحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

يشارك فى بطولة فيلم "أشباح أوروبا" أحمد الفيشاوى، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، عباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثى "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى"، من إخراج محمد حماقى.

وحدد صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصويرالنصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.

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