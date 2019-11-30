مي العيدان تتدخّل بملابس هند البلوشي.. لماذا انحاز المعلقون للأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحرجت الإعلامية الكويتية مواطنتها الفنانة هند البلوشي بشأن ارتدائها لملابس من دون أكمام "كت"، فقالت لها إن أزياءها دائمًا هكذا، فردّت هند البلوشي، عليها بالقول: "روحي شوفي في غوغل في حفلة عبدالله الرويشد هتلاقيني لابسة كده وأنا أول فنانة تحضر في مهرجان دبي وترتدي ملابس هكذا".

ووجهت لها مي العيدان تساؤلًا خلال استضافتها في حلقة من برنامجها "كشف حساب"، حول ما إذا كانت نادمة على ذلك، فردت "البلوشي": "ليش أندم أنا تزوجت وعندي عيال أندم على شنو كل الناس تلبس كت"، فقالت: "بس ما بتتصوري"، فردت: "ليش ما أتصور وأنا هخاف منك ولا هخاف من الله اللي أسويه قدام ربي أسويه قدام الناس".

وأعادت مي العيدان إحراجها من جديد فسألتها: "وهل الله يرضي بملابسك الكت؟"، فأبدت هند البلوشي ضيقًا من هذا السؤال وردّت: "إنتي لما تسأليني هذا السؤال أنتي قاعدة تتدخلين في ذاتيتي في إيماني وأنا ما أرد هذا لبسي وصح غلط هذا يمثلني وأرتدي قناعاتي".

ولاقى المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للإعلامية مي العيدان؛ لأنها تدخلت في صميم أمور شخصية ليس من حقها أن تسأل فيها، خاصةً أن مثل هذه الأشياء يحكم فيها الله فقط، وأشاد الكثيرون بردود هند البلوشي خاصةً أنها لم ترد الردود المعتادة.

وكانت قد انتقدتْ مي العيدان مواطنتها الفنانة ليلى عبدالله بسبب جرأة ملابسها؛ إذْ لوحت بأنها لبنانية الأصل لكن إقامتها في الكويت جعلتها محسوبة على أبناء الخليج، مشيدةً بنجوميتها وتألقها في الأعمال الفنية.

وأبدتْ مي العيدان في حلقتها التلفزيونية ببرنامج "كشف حساب" بعض الملاحظات على ظهور ليلى عبدالله بعد الشهرة، لافتةً إلى أنها ترتدي ملابس تحمل الكثير من الجرأة وتضعها على حسابها في "إنستغرام"، مضيفةً أنها تلاحظ هذا الأمر منذ فترة إلا أنه آن الأوان للحديث عن ذلك.

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واستطردت العيدان قائلةً إن هناك الكثير من المراهقين يشاهدونها ويتأثرون بها، مردفةً: "خليهم يتأثرون فيكي بالزينة مو بالشينة وبالثقافة واللبس المحتشم الراقي مو بإظهار الجسم".

وضربت العيدان مثلًا بالفنانة هيا عبدالسلام قائلةً إنها تجاري الموضة وترتدي ملابس لكنها محتشمة وهي محسوبة على الفن الكويتي حتى لو لم تكن تحمل الجنسية الكويتية.

وأضافت العيدان أنها دخلت إلى حساب ليلى عبدالله وقرأت بعض التعليقات ووجدت ألفاظًا "خادشة"، مبينةً: "إحنا نعرف إن اللي يحب يصون اللي يحبه يصير مثل درة مكنونة يحافظ عليه ولا يجعل أحد يقول عنه كلمة غير لائقة".

واختتمت: "نتمنالك التوفيق وربنا يتمملك قصة الحب بالحلال تزوجتي مرة وخابت إن شاء الله المرة الجاية تصيب".

من جانبها، ردّت ليلى عبدالله على انتقادات مي العيدان، بالقول: "إذا قصدك النصيحة يا أستاذة مي تقدرين ترفعين على التليفون وعندك رقمي وتقولين لي ياها بيني وبنيك وأنا راح أتقبل طبعًا لكن بلقاء تلفزيوني وأمام الملأ ما صارت نصيحة وشكرًا".