مريم حسن بأجرأ فستان في ختام مهرجان القاهرة..وهجوم حاد ضدها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاعت الفنانة اللبنانية مريم حسن، أن تخطف لقب أجرأ إطلالة على الإطلاق في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي تحمل رقم 41، في حفل الختام الذي كان مساء أمس.

ورصدت كاميرا "فوشيا" إطلالة مريم على السجادة الحمراء، بفستان لامع بفتحة صدر واسعة، كما كشفت عن بطنها بشكل مبالغ فيه، ما تسبب في توجيه النقد اللاذع لها؛ إذ أكد البعض أنَّ الفستان لم يكن مناسبًا لها وجاء جريئًا أكثر من اللازم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمريم، ووصف بعضهم الفستان بـ"بدلة رقص"، فيما أكد آخرون أنَّ الإطلالة كانت سيئة، وسخر أحدهم قائلًا: "هي فين الإطلالة دي؟".

وجاء ظهور الفنانة اللبنانية بإطلالة جريئة، ليخالف ما اتسمت به الدورة الحالية؛ إذ خلت تقريبًا من الفساتين الجريئة التي غالبًا ما تثير الجدل على السوشيال ميديا.

ومن المعروف عن مريم حسن اعتمادها بشكل دائم على إطلالات جريئة، حيث سبق وأثارت الجدل في أكثر من مناسبة لارتدائها فساتين ملفتة تكشف من خلالها عن جسدها أكثر مما تخفي.

وكانت من بين المرات التي أشعلت فيها مريم الجدل على مواقع التواصل، مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2016، حيث ارتدت فستانًا أحمر شبه عار، تسبب في تعرضها لهجوم شرس.

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وتعرضت الفنانة اللبنانية لموقف "محرج" قبل يومين، بعد ظهورها على "الريد كاربت" حيث جذبت أنظار المصورين بإطلالتها، وعندما كانت تقوم بتغيير وضعيتها على السجادة الحمراء لالتقاط صور جديدة سقط "قرطها" من أذنها.

ولم تلاحظ مريم حسن سقوط "قرطها" إلا أنَّ إحدى المنظمات اكتشفت الأمر ووقفت تساعدها في معالجة هذا الموقف المحرج وارتدته مجددًا، وطالبت بالتوقف عن التصوير، وعلى ذلك أكدت المنظمة.

ولم يتوقف المصورون عن ذلك والتقطوا لها هذا الموقف، حيث علقت مريم حسن بالقول: "مش هيبطلوا تصوير ما بيصدقوا يلاقوا أي موقف".

وأطلت مريم حسن بفستان قصير "لامع" باللون الأخضر وبكتف واحدة، ونسقت إطلالتها مع مكياج هادىء وتسريحة شعر بسيطة.

وكانت انطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، ويرأس دورته الحالية المنتج والسيناريست محمد حفظي، لتنتهي يوم أمس فعالياته التي شهدت عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.