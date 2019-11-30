شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يعتذر عن مسلسل " رحيل زهرة – جوارح الغربان ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرالفنان محمد رياض عن المشاركة فى بطولة مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان"، وذلك بدون أسباب واضحة حتى الأن، حيث كان من المفترض أنه أبدى موافقته على المشاركة فى بطولة العمل منذ بداية التحضيرات وكان مقرراً أن يبدأ التصويرخلال الأيام الماضية، إلا أنه قدم اعتذاره للمخرج حسنى صالح فى اللحظات الأخيرة .

مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

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يشارإلى أن آخر أعمال محمد رياض، مسلسل " قيد عائلى"، الذى عرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلى، صبرى فواز، صلاح عبد الله، خالد سرحان، كريم عبد الخالق، محمد عز، كارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد رجاء، إخراج تام رحمزة.

مسلسل "رحيل زهرة جوارح الغربان" ، إخراج حسنى صالح، وبطولة النجوم محمود عبد المغنى، حنان مطاوع، منه فضالى، وأخرون.