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بيع مقتنيات النجوم من "منديل أم كلثوم " إلي " قلم نجيب محفوظ "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرحل الفنان ويترك خلفه فن باقى في قلوب محبيه، يعيشون معه أحلي الذكريات، ولكن بعضا من هؤلاء يحرص على أن يقتني شيئا من متعلقات فنانه المفضل فيدخل الجميع في منافسة للفوز بمنديل أو قلم أو سيارة كان يقتنيها النجم ليتلمس منها بعضا من أريجه، وفي التقرير التالي نستعرض بعض مقتنيات النجوم التي بيعت بعد رحيلهم.

أم كلثوم
عرضت متعلقات أم كلثوم بمزاد علني في القاهرة عام 1999 والتي شملت نظارتها السوداء ومنديل أحمراللون مصنوع من قماش الشيفون الشفاف وتم بيعهما بمبلغ 5.5 ملايين دولار

 

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صباح فستان المطربة صباح، الذي سبق ووصفته بأنه نادر وأغلى ما تملك، وصل ثمنه إلى 2000 دولار، واشتراه الايطالي دوناتو

 

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فريد شوقي 

البدلة البيضاء الشهيرة التي ارتداها فريد شوقي في أكثر من عمل، بيعت بألف دولار

 

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رشدي اباظة 

سيارة الفنان رشدي أباظة موديل 1963 عرضها أحد أفراد عائلته للبيع مقابل مبلغ 160 ألف جنيه فقط

 

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نجيب محفوظكما بيع في المزاد قلم الكاتب الكبير نجيب محفوظ بـ 6650 دولارا

 

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عبد الحليم حافظ 

بعض مقتنيات الفنان عبد الحليم حافظ كان لها نصيب من البيع مقابل ثلاثة آلاف دولار، وهي رسالتان بخط اليد، وجههما المطرب المعروف إلى أحد أصدقائه قبل وفاته .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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