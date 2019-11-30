شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيي حفلا ضخما فى جامعة النهضة 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم الشاب محمد حماقى، إحياء حفل ضخم فى جامعة النهضة ببنى سويف، منتصف شهر ديسمبر المقبل وسط حضور جماهيرى كبير. ويحيى حماقى الحفل فى جامعة النهضة، يوم الأحد 15 ديسمبر، فى فترة احتفالات موسم الكريسماس، وبدأت الجامعة بالفعل الترويج للحفل. Advertisements

حفل محمد حماقى وأحيا النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا، أمس الجمعة، وقدم باقة من أجمل أغانيه وألبوماته التي حققت نجاحا كبيرا في مشواره الفني، وخاصة أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وهو الحفل الذي شهد حضور غير مسبوق للجماهير التي فاق عددها 15 ألف شخص، وذلك بالتزامن مع احتفال كايرو فستيفال سيتي مول بعامه السادس في مصر وبنجاحه في أن يصبح الوجهة الأولى للتسوق والترفيه العائلي لسكان القاهرة.

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