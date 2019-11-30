شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس موسم الرياض.. أصالة تشبه صابر الرباعى بنجمى كرة قدم.. من هما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت كواليس خاصة بين الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعى، على هامش حفلهما فى مهرجان موسم الرياض، الذى أقيم على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، فى منطقة "الرياض بوليفارد"، حيث قدم الفنانان باقة رائعة من أجمل أغانيهما التى أسعدت الجمهور.

وفى الكواليس، التقطت عدسات الكاميرات حوار قصير بين الفنانة السورية أصالة والفنان التونسى صابر الرباعى، حيث كانت تمدح صولا أمير الطرب العربى وتثنى على أدائه على المسرح مشبهة إياه بنجمى كرة القدم ليونيل ميسى ومحمد صلاح، وقالت أصالة له، "يعني جول جول.. ميسي على صلاح على كله.. عظيم رائع متل عادتك".

أحيا كلًا من الفنانين أصالة وصابر الرباعى، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، فى منطقة "الرياض بوليفارد"، حيث قدم الفنانان باقة رائعة من أجمل أغانيهما التى أسعدت الجمهور.

وفى مفاجئة لجمهور موسم الرياض، بدأ الحفل النجم صابر الرباعى، ثم انضمت له الفنانة أصالة على المسرح، وطلبت من صابر الرباعى، الانضمام لها لغناء دويتو أغنية "ع اللى جرى" الذى سبق أن قدماه سويًا عام 2001، ليعيدا تقديمه مرة أخرى بعد مرور 18 عامًا أمام الجمهور فى حفلهما فى المملكة العربية السعودية.

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صابر الرباعى يقبل رأس أصالة فى حفلهما بموسم الرياض

ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" "النافورة الراقصة"، التى تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.

دويتو "ع اللى جرى"، الذى قدمته الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعى، لاقى إعجاب شديد من جمهور النجمين ما انعكس فى انتشار فيديوهات من الحفل بصورة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، ليعبر الجمهور بإعجابه بإعادة غناء الدويتو بين النجمين مرة أخرى فى حفل موسم الرياض.



أصالة فى حفلها بمهرجان موسم الرياض

وقدم النجمان مجموعة من أهم أغانيهما خلال الحفل، وبدأ صابر الرباعى بأغنية "يا أغلى" تلاها مجموعة من أغانيه المميزة منها ببساطة، يا عسل، أجمل نساء الدنيا، عز الحبايب، اتحدى العالم، برشا برشا وغيرها كما قدم أغنية "غشاش" لأول مرة لايف من ألبومه الجديد.

وأبهرت أصالة الجمهور بأداء مميز فقد بدأت الحفل بأغنية "كان يهمنى" تلتها أغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلى نفسى، شف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبى، ذاك الغبى.