شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحبس 6 أعوام لمطربين فى كوريا الجنوبية بتهمة الاغتصاب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة فى كوريا الجنوبية، على المطربين الكوريين "جونغ جون-يونغ" و"تشوى جونغ-هون" بالسجن بعد إدانتهما بالاغتصاب الجماعى.

ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية، حكمت محكمة منطقة سول المركزية على "جونغ" و"تشوى"، بالسجن لمدة 6 أعوام و5 أعوام على التوالى بتهمة الاعتداء الجنسى على النساء عام 2016

Advertisements

واتُهم "جونغ" و"تشوى"، ويبلغان من العمر 30 عاما، باغتصاب النساء تحت تأثير الخمر، أثناء حفلات فى مدينة هونغ تشون بإقليم كانغ وون، فى يناير 2016 وفى دايكو فى مارس من نفس العام.

وتم الحكم على "جونغ" بحكم أشد، حيث وُجه إليه اتهاما إضافيا وهو تصوير ممارسة الجنس مع النساء بدون موافقتهن ثم نشر وتقاسم مقاطع الفيديو على غرفة الدردشة لأصدقائه عبر تطبيق "كاكاوتوك" للمحادثة الفورية لأكثر من 10 مرات.

وأمرت المحكمة جونغ وتشوى، بالخضوع لجلسات علاج مخصصة لمرتكبى الجرائم الجنسية لمدة 80 ساعة، بالإضافة لمنعهما من العمل فى منشآت الأطفال والشباب لمدة 5 سنوات.