شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لقيد وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورة قيد وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المستخرجة من قطاع الأحوال المدنية، التابع لوزارة الداخلية والمستخرج بتاريخ 7 نوفمبر 2019. وكانت محكمة شئون الأسرة بالدقي، قالت إنها تحققت من وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ 6 نوفمبر 2019، وانحسار إرثه الشرعى فى شقيقه لأمه رامي عز الدين عبدالله محمد بركات. Advertisements وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.



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