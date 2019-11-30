شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تلتقى تامر حسنى للمرة الأولى فى السينما بفيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة سوسن بدر فى بطولة فيلم "مش أنا" الذى يلعب بطولته النجم تامر حسنى، والمقرر البدء فى تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ويعقد تامر حسنى ومخرج الفيلم جلسات عمل للاستقرار على باقى فريق العمل، بعدما تعاقدت شركة سينرجى وحسام حسنى، مع كل من ماجد الكدوانى، وحلا شيحة، والفنانة شيرين، ومن المقرر أن ينضم نجم جديد للعمل خلال الأيام المقبلة.





سوسن بدر مشغولة حالياً بتصوير مسسلسل "بخط الأيد" بطولة النجم أحمد رزق، من إنتاج سينرجى، ومكون من 45 حلقة، ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.