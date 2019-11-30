شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين توقف حفلا غنائيا لـ حمو بيكا فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط برئاسة الفنان ماهر العراقى ببلاغ لمديرية أمن أسيوط ضد حمو بيكا، بسبب إحياء حفل غنائى بإحدى القاعات الخاصة بمحافظة أسيوط، وتوقف الحفل بعد إجراء محضر ضده لعدم حصوله على ترخيص من النقابة بالغناء.
يذكر أن حمود بيكا أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بالأردن، ونقلت الصحف الأردنية تصريحات لنقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، عن تعهد "حمو بيكا"، بتجنب "الإسفاف" خلال حفله، وقال الخطيب إن ممثلا عن "حمو بيكا"، وقع على تعهد، قبل أيام من إقامة الحفل بـ"الابتعاد عن الإسفاف"، خلال حفله فى عمّان.
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