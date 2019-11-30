إيرادات الجمعة.. "Frozen 2" يحافظ على الصدارة و"joker" بالمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 29 نوفمبر، إيراد قُدر بـ724 ألفا و770 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "knives out" محققًا 176 ألفًا و593 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 145 ألفًا و628 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 112 ألفا و352 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم " Le Mans '66" وحقق 80 ألفًا و971 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 79 ألفًا و86 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 78 ألفا و736 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 71 ألفًا و711 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 62 ألفًا و8 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم 21 bridgesمحققا 34 ألفا و830 جنيها.