حجاج عبد العظيم ينضم لفريق "مش أنا" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تعاقد الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، على المشاركة في فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني. وكانت الجهة المنتجة للفيلم، أعلنت مؤخرًا عن اسناد البطولة النسائية بالفيلم للفنانة حلا شيحة. Advertisements فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني وحلا شيحة وحجاج عبدالعظيم. الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق. يذكر أن حجاج عبدالعظيم، شارك مؤخرًا بالجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "على الهادي يا زبادي"، إخراج مصطفى فكري، وخاض بطولتها نسرين أمين ونبيل عيسى وإيناس مكي.

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