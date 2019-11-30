حسن الرداد يعلن نفاد تذاكر أول أيام عرض "لوكاندة الأوباش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان حسن الرداد، عن نفاد تذاكر أول أيام عرض "لوكاندة الأوباش"، بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ونشر الرداد، فيديو من كواليس المسرحية عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله، تم حجز كل تذاكر أول يوم عرض في مسرحية لوكاندة الأوباش، موسم الرياض، إن شاء الله العرض يعجبكم".

مسرحية "لوكاندة الأوباش" تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولتها ماجد المصري وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدي الميرغني وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، وضيفة شرف المسرحية المذيعة إنجي علي، والعرض من تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج أشرف زكي.