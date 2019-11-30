آسر ياسين: مبروك لمنظمي مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان آسر ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته من حفل افتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكتب آسر في تعليقه على الصورة "من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. مبروك لكل من شارك في هذه الدورة الناجحة من منظمين وعاملين".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت فعالياته في 20 نوفمبر، وشهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تنافست على جوائز مسابقاته المختلفة، وتم أمس الجمعة توزيع جوائز دورته الـ41 بحضور عدد كبير من نجوم الفن.