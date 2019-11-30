تراند اليوم : "فجر السعيد" تنشر رسالة مؤثرة: هذا من جعله الله سببًا في شفائي...



كشفت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد عن نص رسالة تلقتها من الطبيب الكسندر ريلت، الذي أجرى لها العملية الأخيرة بباريس.

وكتبت "السعيد" عبر حسابها على موقع "تويتر": "أمس وصلتني رساله عالتلفون من دكتوري الكسندر رو... اثرت فيني بشكل كبير".

وأضافت: ".. هذا الدكتور تعامل معاي بإنسانيه قبل أن يتعامل معاي طبياً لذلك كان تجاوبي للشفاء أسرع من المتوقع اذهلت كل المشرفين على حالتي رغم صعوبتها ... أشعر بأن ربي سخره لي لأنه كتبلي الشفاء من أول يوم".

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كانت السعيد كشفت عن تطوراتها الصحية عقب العملية الأخيرة التي أجرتها في باريس.

وقالت: "إنه بفضل الله ثم دعاء أحبتها وطبيبها الماهر نجحت عمليتها وأنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى حياتها المعتادة من جديد".

وأضافت: "العملية كبيرة وليست سهلة استمرت أكثر من 8 ساعات، خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل، لافتة إلى أن الطبيب أكد أن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها، لأن وضعها الصحي كان سيئًا جدًا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة، وكانت مخاطرة منها وكان لابد منها".

وأوضحت أنها بعد ذلك جلست في العناية المركزة لمدة شهر كامل ثم خرجت إلى غرفة ملاحظة تحت رقابة الطاقم الطبي لأني حتى تلك اللحظة لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً".