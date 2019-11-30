تراند اليوم : فنان شهير يعترف بالتبول على نفسه وارتدائه حفاظات أطفال...

كشف الفنان العالمي التون جان، مفاجأة، حيث اعترف أنه تبول على نفسه أثناء ادائه على المسرح وأنه كان يرتدي “حفاظات أطفال”.

وروي جان،في مقابلة مطولة مع مذيع غراهام نورتون، أنه في عام 2017، بعد أسبوعين فقط من خضوعه لعملية جراحية لسرطان البروستاتا، كان يعاني من آثار لاحقة للأجراء، أثرت على سيطرته على المثانة.

وقد تم تشخيص جان بمرض البروستاتا في عام 2017 ، وخضع لعملية جراحية بعد فترة وجيزة من العلاج الكيمائي، وعلى الرغم من نجاح العملية، إلا أن جون اضطر بعد أيام إلى التعامل مع عدوى كادت أن تؤدي بحياته.

واعترف جان، ايضاً، في مقابلة مع شبكة”بي بي سي وان” أنه يكره حقيقة أنه يعاني من الصلع، وقال إن ذلك هو السبب في ارتدائه الشعر المستعار.

وقال التون جان إن جمهوره في لاس فيغاس لم يدرك ما حدث.

وجاءت هذه المقابلة بعد يومين فقط من الغاء أداء للمطرب العالمي في أورلاندو بسبب إصابة في الأذن بعد حوالي 20 دقيقة من بدء العرض.