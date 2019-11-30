تراند اليوم : بعد نقله للمستشفى.. أحدث تطورات الحالة الصحية للمطرب "محمد فؤاد"

كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن تطورات الحالة الصحية للمطرب محمد فؤاد، بعد نقله أمس إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في مداخلة تليفزيونية، اليوم، إن فؤاد تعرض لحالة إغناء أثناء تصوير مسلسله الجديد، نتيجة ارتفاع ضغط ادلم، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه من خلال التواصل مع مدير اعماله، "تأكدنا من استقرار حالته الصحية، ومغادرته المستشفى".

وكان مقربون من فؤاد كشفوا عن طبيعة المرض الذي أصابه بعد نقله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات وسط وصف وسائل الإعلام المصرية لحالته بـ"الخطيرة".

وقال مصدر مقرب منه فؤاد إنه تعرض لحالة شديدة من الإجهاد خلال الفترة الماضية، ما تسبب في ارتفاع ضغط الدم الخاص به لمستويات قياسية.

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وأضاف: فجر أمس الجمعة فوجئنا به يسقط على الأرض وتبين أنه تعرض لحالة إغماء مما استدعى نقله للمستشفى لمعرفة ما يعانيه. وتابع: تبين أنه يعاني من مشاكل في ضغط الدم.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن فؤاد تعرض خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية، نُقل على إثرها إلى قسم الطوارئ بمستشفى "دار الحكمة"، ثم نُقل بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

ووصفت وسائل الإعلام أزمته الصحية بالخطيرة، ولم تكشف التقارير الطبية عن سبب الأزمة التي تعرض لها حتى الآن.

وأكدت مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، أنه يخضع لعدد كم الفحوصات والتحاليل الطبية، حاليًا، وذلك من أجل كشف تفاصيل الأزمة التي مر بها.