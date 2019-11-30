تعرف على موعد طرح أحمد جمال أغنيته الجديدة قصاد عيوني

يستعد المطرب أحمد جمال لطرح أغنيته الجديدة "قصاد عيوني" بالتزامن مع أعياد الكريسماس، الذي انتهى من تصويرها خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن "قصاد عيوني" ضمن أغنيات ألبومه الجديد، كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمد مدين، وتوزيع موسيقي

أحمد عبدالسلام.

يذكر أن كان طرح المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية "النسيان" كلمات نورالدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية محمد صقر.