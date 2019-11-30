تكريم مصطفى شعبان في قصر السينما منتصف ديسمبر المقبل

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الأحد 15 ديسمبر، الفنان مصطفى شعبان، ضمن برنامج "نجم وندوة" ويعقب ذلك تكريمه.
يذكر ان أخر أعمال الفنان محطفى شعبان مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فىبطولته كل من دياب، نجلاء بدر، محمد على رزق، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، وأخرون.
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