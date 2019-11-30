الأثنين.. يوم أن قتلوا الغناء يمثل مصر بمهرجان مكناس بالمغرب

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، ان فريق عمل العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" سافر اليوم الخميس الماضي إلى المغرب ليمثل مصر بالمسابقة الرسمية لمهرجان مكناس للمسرح الذي يقام في الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٣ ديسمبر.

ومن المقرر ان يقدم العرض علي مسرح المركز الثقافي محمد المنوني يوم الأثنين المقبل الموافق ٢ديسمبر في الساعة السابعة مساء.

جدير بالذكر أن عرض "يوم قتلوا الغناء" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ إفتتاحه، وقدم للعام الثالث على التوالي

ما بين القاهرة والاسكندرية كان آخرها في شهر نوفمبر الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة.كما قُدم العرض على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس، و حصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة.وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل ،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود ، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين."يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى، العرض من بطولة ياسر صادق ، شادي سرور ، طه خليفة ، محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.